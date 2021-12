Nije histoaryske komeedzje oer de Midsiuwen

Ridders, heksen, wytsingen, kwaksalvers, hynders, keningen, muontsen en de swarte dea: tûzen jier Midsiuwen yn sân ôfleveringen. Mei foar it earst in ‘meitsjen fan’: flaters, burden en jin slop laitsje – yn de achtste ôflevering te sjen. It is in nije histoaryske komeedzje fan de NTR op Zapp: Welkom in de Middeleeuwen.

De Midsiuwen: se sprekke noch hieltyd tige ta de ferbylding. Yn acht ôfleveringen komt dy rite – dy’t rûchwei tusken 500 en 1500 foel – ta libben. Bonifatius, Columbus, Jacoba van Beieren, Erasmus, se binne allegear al jierren dea, mar foar Welkom in de Middeleeuwen meitsje se graach in útsûndering. Stik foar stik nimme se plak op ’e bank by presintator Dorine Goudsmit (Plien van Bennekom) om alles oer harren tiid te fertellen.

De searje is betocht, skreaun en regissearre troch Niek Barendsen, ûnder einredaksje fan Loes Wormmeester en mei Herman Pleij as wittenskiplik adviseur. Mei ûnder oaren Pierre Bokma, Ilse Warringa, Frank Lammers , Loes Luca, Gijs Scholten van Aschat en Thomas Acda.

Priiswinnende searjes

De searje Welkom bij de Romeinen, ek fan Niek Barendsen, wûn yn 2015 de Cinekid Kinderkast Publykspriis. Welkom in de Gouden Eeuw (2012) krige in earfolle fermelding fan de sjuery fan de Sulveren Nipkowskiif en Welkom in de jaren 60 (2016) wûn it Gouden TV-byld.

Utstjoering: fan 2 jannewaris 2022 ôf, alle sneinen om 18.20 oere op Zapp (NPO 3).