Nije eksposysjes yn Grinzer Museum in 2022

It Grinzer Museum hat foar 2022 in pogramma gearstald dat in soad ûnthjit ynhâldt. MeI Stad houdt Stand en Zwart in Groningen lit it museum it ljocht falle op ûnderskate aspekten fan de skiednis en fan it koloaniale ferline fan de stêd en de provinsje. Marit Westerhuis presintearret har earste eksposysje Megalith yn it Coop Himmelb(l)aupaviljoen.



Te sjen yn 2022

19 febrewaris o/m 11 septimber: Bitterzoet Erfgoed – Zwart in Groningen

9 april o/m 30 oktober: Marit Westerhuis: Megalith

23 april o/m 25 septimber: Stad houdt Stand – 350 jaar Groningens Ontzet

2 desimber o/m 7 maaie 2023: Versace Retrospective

Rinnende eksposysjes (nei de lock down wer te sjen)

Oant en mei 6 febrewaris 2022: Graffiti in New York en Groningen

Oant en mei 13 maart 2022: De Kinderbiënnale

Oant en mei 12 juny 2022: JR: Chronicles

Oant en mei 30 augustus 2022: Pronkjewails

Folsleine ynformaasje is te sjen op Groninger Museum