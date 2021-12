Lyk yn ‘e sleat te Jutryp

Te Jutryp is sneontemiddei om healwei fiven hinne in lyk oantroffen yn it wetter oan de Krimwei. It it it omskot fan in jongkeardel fan Snits. Hy is foar it lêst libben yn ‘e Hommerts sjoen, justjes nei middernacht. Hy wie dêr op ‘e fyts. Dy waard deun by it lyk fûn.

De plysje ûndersiket hoe’t de jongfeint dearekke is. Op it plak dêr’t er fûn is, is wiidweidich spoare-ûndersyk dien. Yn ‘e buert wurdt ek ien en oar neiriden. Ut it ûndersyk moat noch bliken dwaan oft it giet om in misdriuw.

De plysje siket tsjûgen dy’t sneon tusken by de Jutrypster Krimwei om west hawwe. Sokken hawwe faaks ynformaasje dy’t it ûndersyk foarút helpt. Ynwenners fan de Hommerts en Jutryp mei in befeiligingskamera of doarbelkamera wurdt frege om bylden te dielen mei de plysje.

Boarne: Omrop Fryslân