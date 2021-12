Kultuerfûns Fryslân stipet foar goed 65.000 euro 21 kultuer- en natuerprojekten

It Prins Bernhard Kultuerfûns Fryslân hat yn it lêste fearnsjier fan 2021 oan 21 kultuer – en natuerprojekten in finansjele bydrage tasein. It giet om in bydrage fan yn totaal 65.500 euro.

It is elk fearnsjier mooglik om in finansjele bydrage foar in projekt oan te freegjen. De kritearia dêr 't in oanfraach oan foldwaan moat, binne te finen op de webside fan it kultuerfûns. Hjirûnder wurde in pear takenningen taljochte. De folsleine list mei takennings út dizze tredde ronde is te finen op www.cultuurfonds.nl/fryslan

Edukaasjeprojekt oer de Otter

Stichting It Fryske Gea ûntfangt € 3.000 foar it edukaasjeprogramma oer de otter foar basisskoalbern. Learlingen leare hokker gefaren de otter tsjinkomt en wat der tsjin dien wurdt om de otter as ambassadeur fan de natuer yn Fryslân te behâlden.

Ut Liwwarder Bieroproer

Stichting BUOG ûntfangt € 10.000 foar de muzykteäterfoarstelling Ut Liwwarder Bieroproer yn de binnenstêd fan Ljouwert. Yn gearwurking mei winkellju en omwenners meitsje se in byldzjende foarstelling mei sang, dûns, moderne muzyk en rap oer de bieroproer yn 1487 wêrby ‘t Haarlems bier dronken waard yn stee fan it mindere Ljouwerter bier.

Monumint Kibboets Frjentsjer

Stichting Historisch Centrum Franeker krijt € 2.000 foar in monumint by de eardere kibboets yn Frjentsjer ta neitins oan de bewenners dy ‘t slachtoffer wurden binne fan de Joadeferfolging yn de Twadde Wrâldoarloch. De kibboets wie in hachsjara, in Joadske lânbouskoalle dêr ‘t jonge sionisten harren tarieden op emigraasje nei Palestina.

Oer it Prins Bernhard Kultuerfûns

It Prins Bernhard Kultuerfûns bringt minsken, wrâlden en ideeën byinoar om kultuer en natuer libje te litten. Tanksij ús bydragen, fûnsen en prizen ûntsteane nije kulturele inisjativen en wurdt kultureel erfgoed behâlden. Dat dogge we mei skinkers en makkers, leafhawwers en eksperts, betinkers en beskermers. En mei de bydragen fan de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en fan al ús donateurs. It Prins Bernhard Cultuurfonds Frylân is ien fan de tolve provinsjale ôfdielingen.