Krystmuzyk op Ljouwerter kariljon

De stedsbeierdier fan Ljouwert, Vincent Hensen-Oosterdijk, spilet op freed 24 desimber fan iene oant twaen in krystprogramma op de klokken fan it stedhûs fan Ljouwert. Tradisjonele krystlieten wurde ôfwiksele mei populêr repertoire. Sa is der yn de stêd, nettsjinsteande alle koroanamaatregels, dochs noch live krystmuzyk te hearren. It stedsbestjoer en de klokkenist ferwachtsje bewenners en besikers fan it histoarysk sintrum wat fan it krystgefoel mei te jaan.

It kariljon is foar it grutste part getten yn 1683 troch Claude Fremy. It hong oarspronklik yn de Nije Toer fan 1533. Doe’t dy sa min waard dat er yn 1888 sloopt wurde moast, is de kariljon oerbrocht nei it stedhûs, dêr’t it yn 1915 syn plak krige. Yn de tweintiger jieren waard it bespile troch de bekende musikus Rients Beintema. Benammen by de krystbespilingen streamden de pleinen fol mei harkers.