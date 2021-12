Koroanaregels hawwe Welske taal in protte skea dien

De Welske taal hat in soad te lijen hân fan de koroanaregels. Dat skriuwt in kommisje fan it Welske parlemint, dy’t ûndersyk dien hat nei de ûntjouwing fan de taal yn it ôfrûne jier.

Oars as yn Fryslân is it taalbelied yn Wales foaral op de praktyk rjochte. Allegear organisaasjes organisearje aktiviteiten dêr’t it Welsk de fiertaal is. Dêr kinne Welskpraters de taal ek mei ûnbekenden prate, wylst minsken dy’t de taal leare him dêr yn ‘e praktyk oefenje kinne yn in situaasje dêr’t net ien dat nuver fynt. Fierder wurkje de organisaasjes yn de tarieding gear mei frijwilligers, sadat der ek in Welsktalige kollegiale sfear ûntstiet.

De aktiviteiten koene troch de koroanaregels lykwols foar in grut part net trochgean. Troch de tichtplicht moast 68 persint fan de plende aktiviteiten ôfsein wurde, wêrûnder it grutte Welsktalige festival Eisteddfod. 20 persint fan de aktiviteiten koe yn in oanpaste foarm trochgean.

De taalbewegingsorganisaasjes binne ôfhinklik fan sponsorjilden, dy’t troch de ekonomyske efterútgong fuortfoelen. De ynkomsten fan de aktiviteiten ferdwûnen ek. Ferskate organisaasjes moasten minsken dien jaan of stjoer harren mei ûnbetelle ferlof.