Koroanagoarre is grutste krisis foar bern yn de skiednis fan Unicef

Yn it 75-jierrige bestean fan Unicef hat him gjin krisis foardien dy’t bern sa hurd rekke as de koroanapandemy. Dat skriuwt de organisaasje yn in rapport. It tal bern dat yn earmoed libbet, is neffens de helporganisaasje yn noch gjin twa jier tiid mei likernôch 100 miljoen tanommen. Dat is in stiging fan 10 persint sûnt 2019.

Unicef warskôget dat it yn it meast positive senario oant acht jier duorje sil foar’t it tal bern dat yn earmoed libbet wer werom is op it nivo fan foar de goarre. Sûnder yngripen driget der neffens de bestjoerder fan Unicef in ferlern desennium foar bern.

De helporganisaasje stiet ek stil by de klap dy’t de goarre foar it ûnderwiis wie. Op it hichtepunt fan de pandemy giene neffens Unicef wrâldwiid goed 1,6 miljard bern (njoggentich persint fan de learlingen) fanwege slutingen net nei skoalle.

Fierder falt út it rapport op te meitsjen dat sa’n fyftich miljoen bern op it stuit oan akute ûnderfieding lije. Unicef warskôget dat dêr, troch de koroanagoarre, takom jier nochris njoggen miljoen by komme kinne.