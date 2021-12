Kleurryk Fryske Marren en BoerBurgerBeweging wurde bûnsmaten

Mei it each op de oansteande gemeenteriedsferkiezingen sille Kleurrijk Fryske Marren (KFM) en de lanlike BoerBurgerBeweging (BBB) mei-inoar gearwurkje. Beide partijen tinke dat dy gearwurking fruchtber wêze sil.

Foar in lokale partij as KFM is it gearwurkjen mei in lanlike partij fan grut belang om gemeentlike saken yn De Haach beprate te kinnen. Foar BBB is it belangryk om yn gemeenterieden heard te wurden.

Beide partijen geane út fan in goede gearwurking yn de kommende riedsperioade.