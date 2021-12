Keunstrûte ‘Priuw de Keunst’ yn Terherne winner LF2028-priis

Priuw de Keunst yn Terherne is de winner fan de LF2028-priis yn de regio Súdwest-Fryslân. Wethâlder fan De Fryske Marren Irona Groeneveld ferraste tiisdei 30 novimber trije bestjoersleden fan de keunstrûte by in online gearkomste mei de byhearrende sjek fan € 2.028. It is in oanmoedigingspriis dy’t troch it Iepen MienskipsFûns yn gearwurking mei LF2028 opset is. Yn totaal krije jierliks fyftjin dielnimmers in sjek.

Irona Groeneveld: “Wy binne tige grutsk dat dit moaie projekt yn Terherne in LF2028-priis yn ûntfangst nimme mei. Priuw de Keunst is by útstek in foarbyld fan in prachtich mienskipsprojekt dat in hiel doarp mei-inoar ferbynt. De ynwenners fan Terherne iepenje al acht jier lang letterlik de doarren en tunen om de besikers mei keunst yn ’e kunde komme te litten. As gemeente hawwe wy grutte wurdearring foar de ynset fan alle frijwilligers dy’t derby behelle binne en al de moetingsmominten dy’t it evenemint meibringt.”

Priuw de Keunst

Priuw de Keunst is in fergees tagonklike keunst- en kulinêre rûte troch Terherne. Bedriuwen en ynwenners stelle harren bedriuw, hûs en/of tún iepen foar it eksposearjen fan keunst fan sawol amateurs as profesjonele keunstners. De keunstrûte is nochris ekstra oantreklik troch in kulinêre rûte by alle Terhernster hoarekabedriuwen lâns, sadat besikers ek mei dat aspekt fan it doarp yn ’e kunde komme kinne. Fierder binne der wurkateliers, strjitteäter, muzikale optredens, in teätersjo yn it Terhernster tsjerkje en in eksposysje fan de Dichter fan Fryslân by de rûte lâns. Oan de minderfalide besikers is ek tocht troch de ynset fan wettertaksys en buskes.

Sjueryrapport

“It evenemint is in goed foarbyld fan mei keunst in hiel doarp mei-inoar te ferbinen troch de ynset fan hoareka, ferrassende lokaasjes, de iepenbiere romte, wettertaksy en de ynset fan in protte frijwilligers. Priuw de Keunst wurket oan de kontinuïteit troch in útwreiding op it byldzjendekeunstprogramma en de finansjele stipe troch it nije freoneprogramma.

De sjuery hopet dat de Bonuspriis ynset wurdt foar in ferdjipping fan it hert fan Priuw de Keunst; de byldzjende keunst. De kwaliteit fan it programma sil bydrage oan de útstrieling fan de byldzjende keunst foarby de grinzen fan de provinsje Fryslân en oan de kontinuïteit fan it evenemint sels.”