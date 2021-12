Is autoracing in sport?

Ynstjoerd

As ik de media leauwe mei is hiel Nederlân út ’e skroeven troch it wrâldkampioenskip fan Max Verstappen by de Formule-1. Hy sil dan aansens ek wol kroand wurde ta bêste sportman fan it jier 2021. Persoanlik docht syn oerwinning my neat. It is wol in prestaasje, mar ik soe it gjin sportprestaasje neame wolle. Eins is neffens my autoracing hielendal gjin sport. In sport fereasket fysike ynspanning, wylst by autoracing de auto(motor) it wurk docht en net de coureur.

Lit ús ris sjen nei alle neidielen dy’t mei autoraces anneks binne, lykas fersmoarging as gefolch fan útstjit fan CO 2 , stikstofoksiden en polysyklyske koalwetterstoffen (PAK’s), namste slimmer by de hege snelheden dy’t by races berikt wurde. Natuergebieten wurde skeind troch de oanlis fan racecircuits.

As sabeare sportikoan jout Max Verstappen ek it ferkeare foarbyld oan de jongerein. Dy wurde opjage ta it berikken fan hege snelheden om stoer te lykjen. Spektakelstikken as autoraces wurde kommersjeel misbrûkt by it stimulearjen fan de minslike konsumpsje fan benammen lúkse artikels, wat allinnich mar ôfgeunst meibringt.

Al mei al soe it foar de wrâld better wêze en hâld mei autoraces op.

Jehannes Elzinga

Frjentsjer