Op it stuit is der in nijsgjirrige útstalling yn it Frysk Museum yn Ljouwert. Oant 6 jannewaris binne dêr 88 masterwurken út de National Portrait Gallery te London te sjen, oanfolle mei in stikmannich portretten út de kolleksje fan it museum sels lykas út soarte Mata Hari.

Net allinnich wurdt der in reis makke troch fiif iuwen portretkeunst fan grutte mar ek minder grutte romrofte persoanen, de presintaasje is sa organisearre dat ek ûnderskate tema’s, keppele oan ferskate minsken oandien wurde:

– Selsportret: u.o. Sir Lawrence Alma-Tadema en David Hochney;

– Rom: Isaac Newton, William Shakespeare, Charles Dickens en Charles Darwin, mar ek The Beatles en Sir Mick Jagger en fansels Prinses Diana;

– Leafde en ferlies: midsiuwske portretten dy’t as keninklike kontaktadvertinsjes fungearren, mar ek sichtber fertriet om de dea fan bygelyks Amy Winehouse;

– Fernijing: troch de iuwen hinne is nei perfekte gelikensen socht, fan âlderwetsk oant troch de kompjûter stjoerde techniken;

– Identiteit: fan Winston Churchill en David Bowie, mar ek fan berneboekeskriuwster Beatrix Potter;

– Macht: by it toanen fan it gesach fan de machtigen fan ’e ierde binne yn ’e rin fan de tiid portretten ûnmisber.

Middenmank de útstalling stiet in brûnzen byld fan ien fan de wichtichste útfiners fan de ôfrûne jierren. Technysk besjoen in masterwurk mei gewoane ferve klean en in rêchpûde mei syn laptop nonsjalant oer it skouder. Miskien dat de namme fan Timothy John Berners-Lee net elkenien daliks wat seit, mar hy hat tegearre yn 1991 mei syn groep wittenskippers it wrâldwide web (www) ûntdutsen. Ien fan de belangrykste ynnovaasjes fan de moderne tiid.

Om koart te kriemen, in besite wurdich.

Matthijs Verkuijl