IIswille op Twadde Krystdei

Waarmodellen mienden ferline wike efkes dat we in wintersk útein krije koene, mar de froastrite teskronfele yn de foarspellingen al ringen ta in deimannich. In slach tusken kâlde en waarme lucht waard yn de omkriten fan ús lân útfochten en fannacht troch de lêste wûn. Yn de krystdagen sieten we lykwols yn de winterlucht en op guon plakken koe de hiele Twadde Krystdei op lâniis riden wurde. Op de foto nimme riders harren trekken waar op de Blaugerzen by Eagmaryp.