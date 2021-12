Hoe is it no mei nije tiden, oare kneppels?

Ynstjoerd

It Fryslânfûns hope foar 31 desimber 2021 € 25.000 byinoar te garjen mei syn aksje Nije tiden, oare kneppels. De ferwachting wie dat in soad ynwenners fan Fryslân (en Friezen om utens) de aksje stypje soene. In deimannich nei it earste buorkundich meitsjen fan de jildswylaksje wie der al mear as tûzen euro ophelle. Mar letter is de teller neffens geef.nl stykjen bleaun op 8%.

Streekrjocht is lykwols ek jild by it fûns ynkommen. De teller stiet werklik op 10%. Dat jout perspektyf om troch te setten. It bestjoer fan it fûns hat dêrom besletten om de aksje te ferlingjen oant mei Kneppelfreed 2022.

Bûten de aksje ‘Nije tiden, oare kneppels’ om binne der ek jeften foar oare doelen ynkommen. It bestjoer is dêr wiis mei. Sa is der in basis om yn 2022 al projekten te stypjen. Op it stuit leit der al in projektoanfraach by it Fryslân Fûns. It fûns ferwachtet dêr yn jannewaris in beslút oer te nimmen.

Yn 2022 folgje nije stappen om fûnsen te winnen. Earste stap wie in ‘advertorial’ yn DE NIJE. De Ried fan de Fryske Beweging hat dêr de stipers yn oproppen om de aksje te stypjen. It fûns ferwachtet dat dy oprop ek fertuten dwaan sil. Wiene jo der noch net oan ta kommen om de aksje te stypjen, sjoch dan op de side fryslanfuns.frl om dat noch te dwaan.

Bestjoer Fryslân Fûns