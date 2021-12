Henk Wolf: Mofke

Ferline wike haw ik tasein dat ik hjir wat wurden behannelje sil dy’t net yn de wurdboeken steane. Ik haw in listje fan sokke wurden oanlein en dat is no omtrint fyftich wurden lang.

Ien dêrfan is mofke, en wol foar it tichtnaaide lapke stof dêr’t je je mei waskje. Doe’t ik foar it earst waskhantsje hearde, fûn ik dat mar nuver. Yn it Nederlânsk hiest in washandje, yn it Frysk in mofke. De hele Fryske kant fan ‘e famylje sei dat. Pas frij koart lyn haw ik ûntdutsen dat it net yn de wurdboeken stiet, mar wat omfreegjen learde my dat folle mear minsken it koenen en/of brûkten.

Moffen (dus net de ferlytsingsfoarm) binne trouwens yn it noardeasten fan Fryslân ek de dingen dêr’t je winterdeis de hannen yn stekke om se waarm te hâlden. Wanten wurde se ek wol neamd. De Fryske Akademy hat ris in moai dialektkaartsje tekene dêr’t de ferdieling op te sjen is. Dat wol ik jim net ûnthâlde: