Henk Wolf: Haihai

Marlene Bakker (stilset byld út de fideoklip Waarkhannen)

De Grinslânske sjongeres Marlene Bakker hat in ferske en dat hyt fan Hai hai. Ik wie ris by in foarstelling fan har en dêr fertelde se dat se dy gjalp as typysk Grinslânsk beskôge. Je sizze it as je krekt in grutte ynspanning achter de rêch ha en no efkes bekomme sille.

Dat is yn it Frysk net oars, mar it wurd is yn de wurdboeken net werom te finen: net as haihai, net as haaihaai en net as heihei. Allinne hei stiet der wol yn, mar der stiet net by dat je dat ek ferdûbelje kinne om de bedoelde betsjutting te krijen. Dat soe eins al efkes moatte.