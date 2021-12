Henk Wolf: Donker

Foto: Corina Rainer / Unsplash

In wurd dat ik as bern in ôfgryslik soad heard ha, is donker foar wat yn it Nederlânsk bruinharig wêze soe. Of ja, ek net helendal presys, want donkerblond foel der ek ûnder. Koest ljocht of donker wêze: it earste like mear op goud, it twadde mear op koper. Fansels wienen der ek minsken mei swart, read en griis hier, mar dy dienen net echt mei, sa liket it.

Ik moast it faak hearre, want as lyts bern hie ik slûk sânkleurich hier, dat yn ‘e rin fan ‘e legere skoalle al mar bruner en krolderiger waard. Nei myn fjirtichste gongen de kleur en de krol der wer út – en it hier sels foar in grut part ek. Memmen, tantes en beppes soenen gjin memmen, tantes en beppes wêze as dat net kear op kear op kear tematisearre waard.

Yn ‘e rige oer wurden dy’t net yn ‘e Fryske wurdboeken steane, mei donker yn de hjir neamde betsjutting neffens my net ûntbrekke. It is net allinne in heel folkstalich wurd, it lit ek noch moai sjen hoe’t Friezen de wrâld waarnimme – teminsten in part fan har – nammentlik as in wrâld mei mar twa normale hierkleuren en dêrnjonken aparte útsûnderingen. Dat stikje antropology moat doch eins wol optekene.