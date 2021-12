Goed nijs foar learlingen en studinten dy’t harren wurkstik yn it Frysk of oer it Frysk en Fryslân meitsje wolle. Dat wurkstik mei letterlik alles wêze, fan praktyske opdracht oant profylwurkstik, fan in opdracht yn in les oant de ôfstudearopdracht.

De provinsjale fakseksje Frysk VLLT (Vereniging van Leraren in Levende Talen) hat de ‘Grutte Fryske Wurkstikpriis’ yn it libben roppen om learlingen yn it fuortset ûnderwiis en studinten yn it beropsûnderwiis en it heger ûnderwiis te stimulearjen om mei it Frysk en Fryslân oan ’e slach te gean. Yn twa kategoryen kinne learlingen en studinten de earste priis fan 200 euro en de twadde priis fan 100 euro winne. De priis wurdt alle jierren op ‘e nij útjûn oan de bêste wurkstikken dy’t troch in profesjonele sjuery beoardiele wurde sille. Wurkstikken moatte foar 30 maaie 2022 troch de dosint ynstjoerd wêze.

Dus dosinten en learlingen kinne oan ’e slach en in moaie bûssint mei it Frysk fertsjinje.

Taheakke: struibrief