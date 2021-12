Geheime radiostjoerders (ferhaal)

Yn it lêst fan de fyftiger jierren fan de foarige iuw wiene der in soad saneamde geheime stjoerders. Doe wiene der radio’s mei fjouwer weagen: de koarteweach 11 oant 49 meter, de fiskerijbân 49 oant 185 m, de middenweach 200 oant 550 m en de langeweach 1000 oant 2000 m.

De geheime stjoerders sieten tusken de 185 oant 200 m. Dat wie kringen, trochdat der op sa’n lyts stikje bân te folle stjoerders wiene, en dan jilde it rjocht fan dejinge dy’t de sterkste stjoerder hie. Om’t dy stjoerders gauris steuringen feroarsaken op de fiskerijbân, waard der jacht op harren makke. By in ynfal by in geheime stjoerder ferstoppe dy gau de stjoerlampe; dan wie de stjoerder net kompleet en koene se him neat meitsje. Letter is dat feroare. Dy lampe wie gleonhjit, it ferhaal giet dat by in ynfal yn Weinterp de gleone lampe út de stjoerder skuord waard en by de frou yn har direktoire belâne. Dêr soene de manlju fan de kontrôle grif net sykje. Mar de frou krige wol in pear bêste brânblierren op ’e billen, dat it oankrûpen sil doe wol in skoftke op in leech pitsje stien ha!

Yn de sechtiger jierren makke de FM-bân op de radio syn yntree en skeakelen de geheime stjoerders nei dy bân ynstee fan de 108 Mhz oer. Mar doe waarden de fleantugen steurd. De geheime stjoerders feroaren doe yn piratestjoerders. Yn 1971 nifele J. Vos fan Drachten, mar berne yn Aldhoarne, in ‘bakkie’ yninoar en begûn mei op de ‘geheime sender’ út te stjoeren. Hy krige de smaak te pakken en boude in ‘echte’ stjoerder. Dêr mankearre earst nochal wat oan, mar troch kontakten mei oare piraten krige er in soad tips en waard syn stjoerder hieltiten better. Hy wurke yn dy tiid as kraanmasinist yn de bou en syn kollega’s neamden him de hoogvlieger. Under dy namme kaam syn stjoerder yn ’e loft.

Troch syn wurk skipe er dêrboppe yn de kraan in protte kjeld. Hy krige de rek út de longen, waard ôfkard en kaam yn de WAO telâne. Hy waard húsman en fersoarger fan syn eachapel Linda fan trije jier. Syn frou wurke de hiele wike en hy die de húshâlding. Sadwaande krige er mear tiid foar syn stjoerder. Hy is letter nei Nijhoarne ferfearn, dêr’t syn stjoerder alle sneinen fan njoggenen oant twaen yn ’e loft wie. Hy hie in berik oan Gelderlân ta. Ut syn grôtfolle studio op de souder mei tûzenen singeltsjes stjoerde Vos de fersykjes en praatsjes fan syn grutte keppel harkers de eter yn.

De radiokontrôletsjinst hie him fansels al lang peild en in ynfal koe net útbliuwe. Doe’t de sjef fan de opspoaringstsjinst yn Mildaam kaam te wenjen waard it der net better op. Dy man woe him pakke. Vos hat noch by him oan de doar west en hat him doe sein: “Wy kenne inoar, mar weagje it net om by my thús te kommen.” Op in sneintemoarn stie in kollega fan de earder neamde opspoaringsamtner mei fjouwer plysjes foar de doar mei in hússikingsbefel, mar dy lieten har by de noas nimme. Hja fûnen allinne mar in âld fersterkerke en alhoewol dat gjin stjoerder wie, krige Vos dochs in boete fan fiifhûndert gûne. Efterôf besjoen wie dat noch mar in ûnnoazel foarproefke fan wat der op dy bewuste sneintemoarn barre soe. Vos siet midden yn in útstjoering doe’t er troch it rút ynienen allegear auto’s foar syn hûs seach. Yn sân hasten bruts er de útstjoering ôf en gie nei ûnderen.

Bûtendoar makken in tsiental plysjes mei in opspoaringsamtner en in ofsier fan justysje har klear foar in hûssiking by Vos. Se setten in kowepoat tusken de doar en stoden de gong yn. Vos hat noch ien in lawibus ferkoft, mar de oermacht wie te grut fansels. De hiele ploech fleach as gekken it hûs yn. Se sloegen Vos yn ’e boeien as wie er in grutte krimineel en fierden him fuortendaliks, yn opdracht fan de offisier fan justysje, nei it plysjeburo op it Hearrenfean ôf. Hy krige gjin tiid om de skuon oan te dwaan, dat hy rekke hoasfuotlings de doar út. Hy hat fjouwer oeren yn in sel opsletten sitten.

Underwyls waard yn Nijhoarne syn studio ûntmantele, alle singels en stjoerapparatuer, alles gie mei. Frou Vos moast yn de wenkeamer bliuwe en it waard har ferbean om te skiljen. Neffens Vos wiene se benaud dat se oare piraten skilje soe en dat dy dan massaal nei Nijhoarne komme soene. Alle kabels fan de stjoerder waarden trochsnien, mar se moasten it korpus delikt, syn stjoerder dêr’t er tige grutsk op wie, noch fine. Nei in hiel skoft sykjen fûnen se dy yn in kast yn syn wurkpleats.

Sa waard op dy sneintemoarn in yn tweintich jier opboude pirateynventaris ferneatige en guon saken yn beslach nommen. De skea wie mear as tûzen gûne. De tûzenen grammofoanplaten en de cd’s koe er letter wer ophelje. Vos wie, sa’t er sels sei, sa siik as in hûn. “Yn ien dei alles kwyt. Ik hie ien fan de bêste stjoerders fan it noarden. Dat moast sels de offisier fan justysje tajaan. De brânwacht fan Nijhoarne waard troch de offisier ynskeakele om de stjoermêst yn stikken te seagjen. Allinne de foet mocht stean bliuwe, omdat dêr in bernetouter oan fêst siet. Der wiene leden fan de brânwacht dy’t wegeren om dêroan mei te dwaan. Dy woene in doarpsgenoat dat net oandwaan. Sa’t letter dúdlik waard hie de brânwacht it net dwaan hoegd.

Neiferteld troch Jangerben Mulder

Boarne: de Hoannekrite, doarpskrante fan Ald- en Nijhoarne, mei tank oan de redaksje.

Dit ferhaal stie dêr yn 1991 yn. Doe die de doarpskrante syn namme noch ear oan. Spitigernôch docht er hjoed-de-dei allinne noch mar oan geveltsje-Frysk.