Gaswinning Gryptsjerk kin winning Slochteren oernimme

Foto: pixabay.com

It gasfjild yn East-Grinslân, om Slochteren hinne, hoecht net mear brûkt te wurden foar gaswinning. Mei wat technyske oanpassings kin it gas ek út in buol by Gryptsjerk helle wurde. Dat konstatearret it Nederlânske Steatstafersjoch op ‘e minen freed.

Fanwegen de ierdskokken wol it regear dat de gaswinning yn Slochteren ophâldt. Mids takom jier soe it fjild tichtgean. Troch de befinings fan it Steatstafersjoch kin dat mooglik al earder.