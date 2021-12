Frysktalich toanielselskip Noard-Fryslân kriget strukturele subsydzje

De lêste jierren is Et Nordfriisk teooter in begryp wurden yn Noard-Fryslân, it Frysktalige gebiet yn de noardlikste Dútske dielsteat Sleeswyk-Holstein. De groep om teatermakker Gary Funck hinne hat mei stikken lykas Da üülje, da goue, Jonk bradlep en Et huuwenhüüschen it Frysktalige toaniel yn de streek gâns in slinger jûn.

Oant no ta moast foar elk stik wer subsydzje oanfrege wurde. Minsken fêst yn tsjinst nimme en lang foarút plenne wie dêrtroch net mooglik. Troch ynspanning fan de partij SSW is dat no feroare en kriget Et Nordfriisk teooter alle jierren fjirtichtûzen euro.