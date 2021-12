Fryske Anjer en Talintpriis 2021 útrikt oan Jentsje Popma en Maartje Roos

Kommissaris fan de Kening en foarsitter fan it Kultuerfûns Fryslân, drs. A.A.M. Brok hat yn de Grutte Tsjerke te Ljouwert de Fryske Anjer en de Talintpriis 2021 útrikt.

De alsidich keunstner Jentsje Popma ûntfong de Fryske Anjer foar syn bydrage oan de byldzjende keunst as byldhouwer, glêsartyst en skilder. De tige produktive keunstner kaam op foar de belangen fan keunstners. Popma dielde jierrenlang syn kennis as dosint oan de Academie Minerva. Foar syn wurk en troch syn stimulâns foar oare keunstners hat er fan grutte betsjutting west foar de Fryske byldzjende keunst. De priis bestiet út in spjelde, oarkonde en in bedrach fan € 5.000. De spjelde is makke troch ûntwerper en edelsmid Theo van Halsema.

De Talintpriis is útrikt oan Maartje Roos. Sy kombinearret har ôfsûnderlike foto’s ta ien byld dêr ‘t no, ferline en takomst yn byinoar komme. In byld mei in efterlizzend ferhaal. Se brûkt har foto’s, dêr’t it ljocht in wichtige rol by spilet, lykas by in keunstskilder de farve. Unyk yn ‘e fotografy. De priis bestiet út in oarkonde en in bedrach fan € 1.500.

Oer it Prins Bernhard Kultuerfûns

It Prins Bernhard Kultuerfûns bringt minsken, wrâlden en ideeën byinoar om kultuer en natuer libje te litten. Tanksij bydragen, fûnsen en prizen ûntsteane nije kulturele inisjativen en wurdt kultureel erfgoed behâlden. Dat docht it mei skinkers en makkers, leafhawwers en eksperts, betinkers en beskermers. En mei de bydragen fan de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en fan donateurs. It Prins Bernhard Kultuerfûns Fryslân is ien fan de tolve provinsjale ôfdielings.

