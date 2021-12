Friezen hawwe yn de koroanatiid in protte bern oanset

Foto: pixabay.com

Der binne yn de earste tsien moanne fan 2021 yn Fryslân 5.248 poppen berne. Dat is 8,9 persint mear as in jier earder. Dat grutte tal poppen makket fan Fryslân de koprinner ûnder de Nederlânske provinsjes as it om bernkrijen giet.

Oeral yn Nederlân woeks it tal bern. Yn Seelân wie de stiging mei 2,8 persint it lytst. De Fryske gemeenten mei de measte poppen wiene Harns, Weststellingwerf en Waadhoeke.

Dantumadiel is in útsûndering yn Fryslân. It tal poppen wie dêr net heger, mar leger as in jier earder. De delgong wie mar leafst 5,2 persint.