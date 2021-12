Fjoerwapen blykt fan sûkelade te wêzen

In fjoerwapen dat yn Maastricht fûn waard, bliek minder gefaarlik te wêzen as it yn earste ynstânsje like. Plysjes dy’t op de melding ôfkamen ûntdutsen dat it om in stik sûkelade gie.

In bewenner fan de Limburchske haadstêd skille sneintejûn (pakjesjûn) de plysje om’t er in fertochte pakketsje by de foardoar fûn hie. “By dit soarte fan meldingen soargje we fansels dat we der sa gau mooglik binne om sa’n fjoerwapen yn feilichheid te bringen”, skriuwt de plysje op Facebook.

By it adres oankommen, hearden plysjes dat de melder mei net ien problemen hat en hy net ien betinke koe dy’t him sa bedriigje soe. Doe’t de plysjes it ‘wapen’ fan tichtby beseagen, waard al rillegau dúdlik dat it om snobbersguod gie: in sûkeladepistoal mei in sûkeladedoaske munysje.

Wink foar de sint

Hoewol’t de plysje de man dus gerêststelle koe, hoegde er it kadootsje net. De plysjes mochten it ‘fjoerwapen’ meinimme nei it buro. “Wy hawwe noch in wink foar de sint”, slút de plysjewurdfierder it berjocht ôf. “In sûkeladeletter by de foardoar hie echt folle better west.”