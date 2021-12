Ferwachte yn Museum Belvédère: Hans van Hoek en John van de Rijdt

Fan 10 desimber ôf binne der twa nije kabinetpresintaasjes te sjen yn Museum Belvédère.

Oant en mei 22 maart 2022: Hans van Hoek – ‘Kimono’s’

Yn de útstalling Relaasjes & Kontrasten dy’t ferline jier troch it museum gearstald wie út de keunstkolleksjes fan Hans en Cora de Vries, wiene ferskate wurken fan Hans van Hoek opnommen. Ien fûn direkteur/konservator Han Steenbruggen foaral bysûnder.

“In grut skematysk opset lânskip mei in wetterfal, fette yn in swiere troch de keunstner sels makke en bewurke list. Lykas by oare wurken út dy rige is der de foarm fan in kimono yn ferwurke, as ferwizing nei de kosmyske romte dy’t it omjout. Net allinnich yn dy foarm, mar ek yn de skildereftige hannelingen, dy’t konsintrearre en sketsmjittich binne, skûlet niget foar easterske spiritualiteit. De titel “Es werde licht” is ûntliend oan Die Schöpfung fan Joseph Haydn – it ljocht as earste libbensboarne ferbylde…”

Oant en mei 30 jannewaris 2022: John van de Rijdt

John van de Rijdt wennet en wurket yn Kantens op it Grinslânske Hegelân. Hy brûkte de koroanaperioade om alle dagen yn de ôfsûndering fan syn atelier te skilderjen oan in nije searje.

De komposysjes út de rige ûntstiene frij yntuïtyf. Eltse hanneling waard in kleurline dy’t hieltyd in reaksje op it foargeande wie. Atelierljocht, konsintraasje, oardering en ritmen as antwurd op alles wat bûten geande is.