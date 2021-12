Europa en Fryslân fergoedzje kosten foar kavelruil

Boeren, grûneigeners (dy’t sels net buorkje), pachters en stichtingen foar kavelruil út it Europeeske Plattelânsûntwikkelingsprogramma (POP3+) kinne in fergoeding krije foar saneamde administraasjekosten foar kavelruil. Dêr wol de provinsje de oanfregers fan in kavelruil mei yn ’e mjitte komme wat de administrative lêsten oanbelanget.

Deputearre Douwe Hoogland: “Der komme in soad útdagingen op ús boeren en ús provinsje ôf. Dêrom is it goed dat Europa en de provinsje foar soksoarte maatregels stipe biede kinne. Dy befoarderje it bioferskaat, mar ferbetterje ek de bedriuwsfiering fan boeren.”

De basis foar ditsoarte fan maatregels is de Fryske Lânbou-aginda. It lân fan boeren leit yn guon gefallen in effisjinte bedriuwsfiering te fier fan ’e pleats ôf. De provinsje wol graach dat kij yn ’e greide rinne. Yn guon gefallen moat dêrfoar de ferkavelingssituaasje oanpast wurde.