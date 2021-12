Der wie ek al rebûlje om it Frysk yn de tritiger jierren

Ynstjoerd

By alle aktiviteiten om de Kneppelfreedbetinking hinne fernuvere it my dat nearne nei foaren brocht waard wat him him njoggentjin jier earder ôfspile hat: Fryske studinten geane op de dei fan it Krystkongres fan desimber 1932 de strjitte op mei de Fryske flagge en dy fan studinteselskippen út Wageningen en Utert. Hja hawwe foar dy demonstraasje gjin fergunnung oanfrege. Plysje Berend Wachter freget harren om de flaggen op te rôljen, wat se net dogge. Se wurde op ‘e bon slingere. Ien fan harren, Haring Tjittes Piebenga, wurdt dy middeis noch in skofke fêstholden, hy hie plysje Berend de pet fan ‘e holle slein. om’t dy him net yn it Frysk te wurd stean woe.

Op de sitting dêroer op 16 febrewaris 1933 wegeret Piebenga Nederlânsk te praten, wat him net yn tank ôfnommen wurdt. As de rjochter, mr. Meihuizen, him hjit om Nederlânsk te praten of oars te swijen, anderet Piebenga: “Mar ik haw it lêste wurd.” Dat is foar mr. Meihuizen reden genôch om de parketwacht opdracht te jaan Piebenga út de seal te setten. Dat, Fedde Schurer wie net de earste dy’t him net ferbrekke woe yn de rjochtseal.

By de Fedde Schurerlêzing ôfrûne sneon yn de Koperen Tún koe ik it net litte, ik móast it kwyt. “Yn 1932 hat ús heit al in wike sitte moatten om’t er yn de rjochtseal net Hollânsk prate woe”, rôp ik. Dat wie net alhiel krekt, it wiene fiif dagen. Dat woe er leaver as fiif gûne betelje. ‘Wat wie syn fergryp?” frege de gesprekslieder. Myn 77-jierrige earen fongen allinnich ‘gryp’ op en ik wist net adekwaat te reagearjen.

Thús socht ik it goed bewarre artikel It studinteoproer fan 1932 út de rige ‘Dwers’ fan Pieter de Groot op (LC 15-11-2002). De Groot skriuwt: “De rjochtsaak hat de oandacht fan it hiele lân krigen omdat Piebenga allinnich Frysk prate woe en de kantonrjochter net oars as Hollânsk hearre woe. (….) Yn gjin tiden wie oer de Fryske saak safolle praat as doedestiids.”

Dêr haw ik in bewiis foar. Ut in brief fan ús mem Jehanne Kuipers, ûnderwizeres yn Heukelum by Utert, oan ús heit:

Jouns noch efkes mei Mefr. Barger (dûmnysmefr.)

Do’t ik mei hjar nei hûs roun. “Zeg ken jij die student uit U. waar zo’n stuk over in de Leerdammer stond?”

“Ja mevrouw, die ken ik heel goed.”

“Wie is dat dan?”

Nou, do makke ik hjar mar wizer fansels. (13-07-1933)

De Groot einiget syn stik mei it folgjende: “De measte studinten-demonstranten wiene oprjochte Friezen anneks Nederlanners dy’t letter neat fan it yn 1933 opkommend nasjonaal-sosjalisme ha moasten en de goede kant keazen. De avonturier Haring Tjittes keas lykwols de ferkearde kant en sadwaande kaam de studinte-aksje yn in kwea deiljocht te stean en wurdt der yn de striid foar it Frysk yn de rjochtseal oan foarbygien. Mar dat is skiednis ûnrjocht dwaan.”

Nei’t ik alle brieven, kranteferslaggen, pamfletten ensfh. – lang yn in tichte doaze bewarre – lêzen en sortearre haw, koe ik konkludearje dat Haring Tjittes Piebenga net oan de Joadeferfolging dielnommen hat en dat er fan dy oanklacht troch de rjochtbank frijsprutsen is. Dat is in opluchting. Feit bliuwt dat er lid wie fan in abjekte partij. Dat hat in duorjende negative ynfloed hân op syn libben. En op dat fan syn frou en bern.

