De Fryske Marren sil mei omwenners De Stuit yn petear oer mooglik brûsplak

Gemeente De Fryske Marren sil op koarte termyn mei omwenners fan sporthal De Stuit yn petear oer de mooglikheden om in sosjaal en kultureel brûsplak op dy lokaasje te realisearjen. Op 14 en 16 desimber binne dêr ferskate gearkomsten foar pland. Dêrneist wurde ek de oare senario’s út it riedsfoarstel foar in brûsplak ynhâldlik fierder útwurke en sille der ferskate petearen mei de gemeenterie holden wurde. Dêrmei jout it kolleezje fan boargemaster en wethâlders útfiering oan de moasje dy’t de gemeenterie ein oktober oannommen hat.

Der komt in brûsplak

By de riedsgearkomste fan 27 oktober koe de gemeenterie noch gjin definityf beslút nimme oer it winske brûsplak. Dat der in plak foar de kulturele en maatskiplike ferieningen op ’e Jouwer komme moat, is dúdlik. Op hokker lokaasje moat noch fierder ûndersocht wurde. Hast alle partijen tsjinnen dêrom mei-inoar in foarstel (moasje) yn om de nedige 6,5 miljoen euro foar it brûsplak alfêst te reservearjen, mar noch gjin beslút oer de lokaasje te nimmen. De rie wol earst mear ynformaasje en tiid om deroer te praten.

Soargen fan omwenners

In wichtich punt fan soarch is it draachflak ûnder de omwenners fan De Stuit. In part fan harren hat noed oer de komst fan in brûsplak utere en de oerlêst dy’t dat mooglik meibringt, lykas parkear- en lûdsoerlêst. De gemeente fynt de miening fan syn ynwenners wichtich en wol dêrom graach mei de omwenners fan De Stuit yn petear. Dêrfoar binne op 14 en 16 desimber ferskate (online en fysike) gearkomsten yn lytse groepen pland. Dêrby wurdt rekken holden mei de koroanamaatregels. De direkte omwenners fan De Stuit hawwe dêr in útnûging foar ûntfongen.

Fierdere útwurking oare senario’s

Neist lokaasje De Stuit wurde ek de oare mooglike senario’s dy’t yn it riedsfoarstel neamd binne, fierder útwurke, mei ûnder oare De Brede Skoalle/Sportyf Knooppunt en ’e Haske. Dêrby wurdt wiidweidich sjoen nei de finansjele ûnderbouwing fan alle senario’s en de ynfloed op de direkte omjouwing. De riedsleden ûntfange dêr in taljochting oer by ekstra riedsgearkomsten en kinne dan ek mei-inoar en it kolleezje fan betinken wikselje.

Planning

Neffens planning bepraat de gemeenterie de lokaasjekar foar it brûsplak yn de riedsgearkomste fan 2 febrewaris. Foarôfgeand oan de riedsgearkomste wurdt op 19 jannewaris in petear holden.