Boeren en túnkers pakke út mei krystaktiviteiten

Op 17, 18 en 19 desimber pakke boeren en túnkers út. Yn it hiele lân wurde sfearfolle krystaktiviteiten organisearre om foar ljochtpuntsjes te soargjen no’t it lân wer mei koroanamaatregels te krijen hat. Yn it noarden fan Fryslân wurde de pleatserûte ‘Biltstars en Eigenheimers’ en de Alvestêdetrekkertocht organisearre en yn Eaststellingwerf in ferljochte pleatserûte. Dat is in inisjatyf fan LTO Noard, ZLTO, Boert Bewust en Team Agro NL.

Op ferskate plakken yn Nederlân organisearje boeren en túnkers yn desimber krystaktiviteiten foar elkenien, fan jong oant âld. Fan ferljochte pleatserûten en ferljochte trekkeroptochten, oant rûten dêr’t men jins eigen krystpakket sammelje kin en aktiviteiten by boeren en túnkers op it hiem. Der is fan alles te sjen en te belibjen op it ferljochte plattelân yn it wykein fan 17, 18 en 19 desimber en om dat wykein hinne.

Ljochtpuntsje

Dirk Bruins, foarsitter LTO Noard: “Wy wolle de minsken yn it lân in hert ûnder de riem stekke. Dêrom nûgje wy elkenien út om te genietsjen fan in jûn op it sfearfol ferljochte plattelân. Mei gesellige aktiviteiten sille boeren en túnkers besykje om foar in ljochtpuntsje te soargjen yn drege tiden. Dat dogge se foar ús allegearre. Want úteinlik moatte wy hjir ek mei-inoar trochhinne komme.”

Twadde edysje

It is dit jier de twadde edysje fan ‘boeren en túnkers pakke út mei kryst’. It inisjatyf is úteinset mei de kryst fan 2020 om foar fleurigens yn sombere tiden te soargjen. Just no’t it lân wer mei nije maatregels te kampen hat, fine boeren en túnkers it wichtich om opnij foar in ljochtpuntsje te soargjen.

Benijd wat der organisearre wurdt?

De aksje wurdt hielendal koroanaferantwurde en neffens de RIVM-rjochtlinen organisearre. Op www.boerenentuinderspakkenuit.nl sjocht men yn ien eachopslach wêr en hokker aktiviteiten oft organisearre wurde en kin men jin ienfâldich oanmelde.