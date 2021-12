Boargemaster Agricola skriuwt iepen brief oan Dantumadielsters

De gemeente Dantumadiel hat de leechste faksinaasjegraad fan Fryslân en de measte troch koroana oantaaste sikehûspasjinten. Boargemaster Agricola sit dêroer yn en rjochtet him mei in iepen brief ta alle ynwenners fan syn gemeente oer syn noed.

Efter de sifers skûlje de minsken, pasjinten dy’t foar har libben fjochtsje, ferpleechkundigen dy’t ôfmêde reitsje, bern dy’t te min geregeld ûnderwiis krije en ûndernimmers dy’t slim te lijen hawwe fan de maatregels.

De boargemaster hâldt de ynwenners foar dat de faksinaasjegraad omheech moat en dat se har by klachten teste litte. Hy freget de minsken dy’t derfoar keazen hiene om har net faksinearje te litten, it dochs nochris yn har omgean te litten en beslút oars. Twivelriedigen riedt er oan en win ynformaasje yn op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie en besprek it thús en mei de húsdokter.

De iepen brief is juster yn de Nieuwe Dockumer Courant publisearre.