Binne Mosk: Gjin tútsje fan Doutzen

Wy hawwe moarns betiid om kertier oer seizen de Volkskrant op ’e matte. Ik behein my op dat iere tiidstip ta kollums, opiny en cartoons. Tongersdeitemoarn 2 desimber in print fan Collignon oer Doutzen Kroes. No bin ik gjin folger fan har. Soks skynt tsjintwurdich te kinnen, datst de ien of oare folgest yn de digitale wrâld om nei te gean wat dy docht en seit. Ik doch dat net, ik haw der al muoite mei om nei myn eigen frou te harkjen en har advys op te folgen en dy har ornaris ferstannich praat en goede ideeën.

No werom nei ús Doutzen. Se hie yn it ferline in moaie kampanje foar it Frysk. Ik bedoel dat Tútsje fan Doutzen, want wa soe dat net hawwe wolle. No ik net, nei alles wat ik niis krekt oer it topmodel lêzen haw. Sa fûn ik yn De Telegraaf dit berjocht :

Model Doutzen Kroes zorgde het afgelopen jaar meerdere keren voor ophef vanwege haar fanatieke verzet tegen de coronamaatregelen en haar dubieuze posts daarover. Quote ontdekte nu dat Doutzen Kroes met haar bedrijf AHAU Gele Zon B.V. in Huizen en Amsterdam wel vijf keer overheidssteun aanvroeg.

Deze steun is bedoeld voor bedrijven die in coronatijd minder omzet draaien en zo toch hun personeel kunnen blijven betalen. In vijf aanvraagrondes kreeg het bedrijf in totaal bijna 19.000 euro toegekend, zo is in registers van het UWV na te zien. Dat terwijl Doutzen Kroes zelf volgens Quote een vermogen heeft van naar schatting zo’n 29 miljoen euro.

Hawar, as soks fia de regels kin, wa bin ik dan om te sizzen dat se soks net freegje mei, mar ferantwurde like it my net.

Antyfaksers moatte efter oanslúte.

Nijsgjirriger is it begjin fan dat Telegraafberjocht. Sa’t ik al sei, ik folgje net alles fan it nijs en it jeuzelpraat dat oer ús útstruid wurdt, mar ik haw nei oanlieding fan dy cartoon en dat Telegraafberjocht besocht om nei te gean wat Doutzen foar ûnsin de wrâld ynstruit en dat liicht der net om. Sa hat se earne skreaun dat se seis oeren dwaande west hat mei ‘research’ oangeande koroana en se lit oan har seis miljoen folgers witte dat se gjin útsluting fan minsken wol op basis fan harren medyske status. Dus fuort mei dy QR-koade. Se skriuwt mear ûnsin, mar hjir lit ik it by

Ik bin just in grut foarstanner fan útsluting op grûn fan medyske status. Sa kaam ik fan ’e moarn yn it swimbad fan Burgum in frou tsjin dy’t yn it ferline problemen mei it hert hie en no fan alles docht om der boppe-op te kommen. As dy ynkoarten nije problemen kriget en opnommen wurde moat yn Drachten of Ljouwert, soe it wêze kinne dat der gjin plak is omdat de bêden en de IC’s foar it grutste plak ynnommen troch dy antyfaksers.

It liket my dêrom better om dy sike antyfaksers efter yn de rige oanslute te litten. Oaren geane foar. Der binne ek leauwigen dy’t har net ynintsje litte. Sokken moatte ek efter oanslute en ik jou se it advys om harren goaden oan te roppen. Wa wit kinne dy wat betsjutte. En wat Doutzen oangiet. Ik tink dat se net yninte is, dus freegje gjin tútsje.