Beatrix hat koroana

Prinsesse Beatrix (foto: RVD, CC0)

Prinsesse Beatrix, de eardere Nederlânske keninginne, hat neffens in test koroana. Hja is op it stuit yn karantêne. De 83-jierrige prinsesse wie wat minnichjes en hie dêrom in test dien. It âldminske hat har tredde prip oars al hân. Slim siik is se ek net. Ferline wike wie se noch op Curacao.