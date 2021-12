Arcadia is klear foar earste edysje

Arcadia, it ferfolch op it suksesfolle Kulturele Haadstêdjier 2018, belibbet takom jier de premjêre. De provinsje Fryslân en gemeente Ljouwert hawwe besletten de stifting LF2028 wissichheid foar de no noch iepensteande finansieringsfraach foar it kulturele hûndertdage-evenemint te jaan. Dêrtroch kin Stifting LF2028 no alle belutsen kultuermakkers en ZZP’ers ek dy wissichheid biede. Beide oerheden namen it beslút om de sektor in ljochtpunt en in flinke stipe yn de rêch te jaan yn de hjoeddeistige drege tiid fan koroana en ekstra wurkgelegenheid te meitsjen.

Stipe oan de kultuermakkers en ûndernimmers yn de sektor is net de iennige reden foar it beslút. “Wy libje in drege tiid en dan is het wichtich dat minsken wat hawwe om nei út te sjen”, neffens deputearre Sietske Poepjes. De kultuerdeputearre freget Provinsjale Steaten om tastimming om in diel fan de subsydzje foar 2023 oan Arcadia al takom jier te brûken, mocht dat nedich wêze. Arcadia kriget fan de provinsje twa miljoen yn ’t jier foar de perioade 2020-2023. Poepjes wol op syn heechst in miljoen euro út 2023 nei foaren helje, mar hat der betrouwen yn dat it úteinlik net nedich is. “Ik ha der alle betrouwen yn dat de minsken fan LF2028 noch moaie sponsors en fûnsen oanlûke sille”, seit hja. “Ik fyn it geweldich dat Arcadia trochgean kin, it is yn prachtige oanfolling op ús kultueraginda fan 2022.”

De gemeente Ljouwert sjocht ek út nei Arcadia. “Arcadia wordt een prachtig evenement dat Leeuwarden en Fryslân weer een boost zal geven”, seit wethâlder Hein Kuiken. “En dat kunnen we nu wel gebruiken,” De gemeente Ljouwert soarget dêrom foar in subsydzje fan € 550.000 en in tydlike finansjele oerbrêging foar it evenemint ‘Bosk’, sadat ûnwissichheden it trochgean fan it byldbepalende griene kultuerevenemint net yn ’e wei steane. Ljouwert is al in wichtige spiler yn de útfiering fan Bosk.

Ynvestearring yn ekonomy

Beide oerheden sjogge harren ynvestearring yn kultuer ek as in ynvestearring yn de Fryske ekonomy. Njonken de oplossing foar de tydlike finansierringsfraach fan Arcadia, lûke de beide oerheden dêrom de beurs ek foar de marketing om it kulturele evenemint ûnder de oandacht fan it publyk te bringen en besikers te lûke. Mei sân ton, fjouwer fan de provinsje en trije fan de gemeente, kin Merk Fryslân mei Visit Leeuwarden en LF2028 oan ’e slach om Arcadia nasjonaal en ynternasjonaal op ’e kaart te setten.

De stifting LF2028, dy’t Arcadia kommend jier foar it earst organisearret, is bliid mei it fertrouwen en de stipe fan de oerheden. “It is moai dat wy no trochsette kinne”, seit direkteur Immie Jonkman. De stifting is yn petear mei in pear mooglike sponsoaren en fûnsen. “Wat foaral wichtich is, is dat wy mei-inoar oan in prachtich programma foar takomme maitiid en simmer wurkje. Eat dêr’t wy allegear wol wer nei útsjogge”, beslút Jonkman. Arcadia presintearret yn maart it programma foar 2022.