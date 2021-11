Wurk fan Súd-Afrikaanske keunstner Dale Lawrence te sjen by Galery Nuweland

Galery Nuweland yn Eastersee-Buorren kundiget de nije soloútstalling fan de Súd-Afrikaanske keunstner Dale Lawrence oan. Syn ynterdissiplinêre oeuvre omfettet printkeunst, byldhoukeunst, útfieringen, ynstallaasje en tekstwurken. Broken Tools (te sjen o/m 8 jannewaris 2022) sil ferskate wurken toane dy’t tusken 2016 en 2021 makke binne. De útstalling is de earste soloútstalling fan Lawrence yn Europa.

“Broken Tools befettet in seleksje fan nije prints en skulptueren, dy’t wy presintearje sille neist wurken dy’t oarspronklik toand waarden op Dale’s fjouwer soloútstallingen yn Kaapstêd tusken 2016 en 2019″, seit Anke Bergsma, tegearre mei Wiebren Bergsma oprjochter by Nuweland. “Dale is in engazjearre keunstner dy’t yn ’e rin fan fjouwer soloútstallingen en ferskate gearwurkingen, benammen mei syn partner, skilder Claire Johnson, syn praktyk folslein opnij konfigurearre hat. Ambacht, proses en eksperimint steane sintraal yn syn ambisjeuze, konseptueel motivearre wurken. Wy binne optein dat wy Dale oan ús Europeeske publyk en ús samlers foarstelle kinne.”

Lawrence (1988) folge earst in oplieding ta ûntwerpen en wie yn 2010 klear mei syn stúdzje oan de prestisjeuze Michaelis School of Fine Arts oan ’e Universiteit fan Kaapstêd. Hy wûn de Katrine Harries Print Cabinet Award 2010, in wichtige ûnderskieding yn it begjin fan syn karriêre. Grafyk wie fûneminteel foar Lawrence’s iere praktyk en wie prominint yn syn earste twa soloútstallingen yn 2016 en 2017 oanwêzich. Print bliuwt in wichtich plak foar kreative ferkenning.

Broken Tools befettet ferskate foarbylden fan Lawrence’s printen, ûnder mear 32 monotypes dy’t makke binne as reaksje op de koroanagoarre fan 2020 en 2021, en linofiken út 2016-2017, dy’t tema’s as arbeid en wearde ûndersykje. Dat binne weromkommende tema’s yn Lawrence syn bredere praktyk. Dy besteande wurken sille kontekst biede oan Lawrence’s ambisjeuze nije 2021-searje, Relief on Hospital Floor, twa grutskalige abstrakte komposysjes dy’t op glitches lykje.

Algemiene ynformaasje:

Galery Nuweland

Buorren 31

8536 TH Eastersee-Buorren

www.nuweland.nl

De iepening op sneon 6 novimber yn oanwêzigens fan keunstner Dale Lawrence, is tagonklik foar publyk fan 16.00 oant 19.00 oere.