Wethâlder Wassink net yn foar nije termyn

De Ljouwerter wethâlder Bert Wassink hat op de online Algemiene Ledegearkomste fan de ôfdieling Ljouwert fan GrienLinks sein dat er nei de riedsferkiezing fan maart takomme jier net wer as wethâlder beskikber is. Hoewol’t syn wurk him tige ynspirearre, hawwe hy en de frou dochs besletten om nei jierren fan gauris ferhúzjen har yn Drouwen (Dr.) nei wenjen te setten.

Wassink (64) is sûnt 1 april 2020 wethâlder foar GrienLinks. De partij wie mei him ynnommen in Leeuwarden. Neffens Marja Reijndorp, bestjoersfoarsitter fan GL Ljouwert, stiet er ticht by de boargers en is er maklik oan te sprekken. Hy wist griene en linkse idealen foarinoar te krijen.