Waarpraatsje: Wat mylder

DE JOUWER – Nei twa skrouske en tige grize dagen, wurdt it fan woansdei ôf wat mylder.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en der kin sa út en troch wat (sto)rein falle. De wyn giet nei it suden oant súdwesten en is swak oant matich. De temperatuer leit tusken de 5 en 10 graden.

Woansdei wurdt de kâns op (wat) sinne geandewei grutter. De matige wyn rommet fan it súdwesten nei it westen. By de kust lâns en yn it Waadgebiet stiet wat mear wyn. It wurdt mei 11 graden wat mylder as de lêste dagen.

Tongersdei en freed is it wer skier, mar wol oan ’e mylde kant en it bliuwt, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma