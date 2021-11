Waarpraatsje: Skiere woansdei

DE JOUWER – It waar fan tiisdei like bot op dat fan moandei, mar woansdei wurdt in skiere dei.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en op guon plakken soe (wat) damp ûntstean kinne. Der stiet hast gjin wyn en de temperatuer leit tusken de 5 en 9 graden.

Woansdei kin it earst noch dampich wêze en it bliuwt skier mei kâns op wat storein. By in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer om de 8 graden hinne.

Tongersdei wurdt it noch in graad as 7, mar fan freed ôf sil it kâlder wurde.

Jan Brinksma