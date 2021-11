Waarpraatsje: Skiere dagen

DE JOUWER – It wie freed in hiel kreaze dei, mar der foelen wol in pear buikes. Yn it wykein is it foar it grutste part skier waar.

Yn ‘e nacht fan sneon op snein rekket de loft berûn en der soe wat (sto)rein of in buike falle kinne. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is swak oant matich, by de kust lâns matich oant frij krêftich. It wurdt in graad as 7.

Sneon wurdt in skiere dei mei sa út en troch wat (sto)rein of in buike. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich en by de noardlike kust lâns hurd. It wurdt 10 graden.

Snein en moandei feroaret der net folle. It bliuwt oan de skiere kant en op beide dagen kin der wat rein falle, mar it sil grif gjin wiete boel wurde. Der stiet snein wol in matige oant frij krêftige westewyn, mar moandei jout de wyn, dy’t dan nei it noardwesten romme is, him wat del. Mei in graad as 11 is it oan de mylde kant foar dizze tiid fan it jier.

Takomme wike feroaret der hast neat.

Jan Brinksma