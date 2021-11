Waarpraatsje: Rûzige woansdei

DE JOUWER – Nei in skiere en sa út en troch wiete tiisdei krije wy in rûzige woansdei. Dêrdei wurdt it wer kâlder.

Yn ‘e nacht nei woansdei ta is it bewolkt en it (sto)reint sa út en troch. De súdwestewyn is frij krêtich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It wurdt 7 graden.

Woansdei is de loft earst berûn en it kin noch in skoft reine. Letter sil it wat opklearje, mar dan falle der wol in pear buien. De westewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd en yn ‘e middei efkes stoarmich. Der is boppedat rûnom yn Fryslân kâns op swiere wynpûsten. De temperatuer leit om de 7 graden hinne.

Fan tongersdei ôf wurdt it wer kâlder.

Jan Brinksma