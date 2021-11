Waarpraatsje: Rêstich mar skier

DE JOUWER – It wie tiisdei in skiere en suterige dei mei op guon plakken ek wat storein. Waar dat hiel goed by de slachtmoanne past. De oare dagen fan dizze wike feroaret der hast neat.

Yn ‘e nacht nei woansdei ta bliuwt de loft berûn en it kin sa út en troch wat storeine. De sudewyn is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich en yn it Waadgebiet frij krêftich. De temperatuer leit tusken de 5 en 9 graden.

Woansdei is it yn Fryslân de hiele dei wer skier, mei sa út en troch wat storein. By in swakke sude- oant súdwestewyn wurdt it in graad as 10.

Tongersdei en freed bliuwt it ferfeelsum waar.

Jan Brinksma