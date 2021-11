Waarpraatsje: Rêstich, mar skier

DE JOUWER – It bleau woansdei yn Fryslân it grutste part fan ’e dei dizenich en tongersdei feroaret der net in soad.

Yn ‘e nacht nei tongersdei ta kin it wer dampich wurde. De wyn is swak en komt út rjochtingen tusken it súdeasten en it westen. De temperatuer leit om de 4 graden hinne, mar by de kust lâns is it wat mylder.

Tongersdei kin it noch in hiel skoft dampich of dizenich wêze en by de kust lâns kin in bui falle. De kâns op sinne is de hiele dei net grut. By in swakke noardwestewyn wurdt it net folle waarmer as 8 graden.

Freed feroaret der hast neat oan it waar, mar de kâns op damp is wol lytser.

Jan Brinksma