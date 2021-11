Waarpraatsje: Rêstich

DE JOUWER – Nei in frisse nacht (Ljouwert 0,4) waard it in kreaze moandei mei flink wat sinne, mar der foelen rûnom ek wat buikes. It bliuwt foarearst hiel rêstich hjerstwaar.

Yn ‘e nacht nei tiisdei ta rekket de loft berûn en letter soe it sa út en troch wat reine kinne. De westewyn is swak, mar by de noardlike kust lâns matich oant frij krêftich. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Tiisdei wikselje bewolking en wat sinne inoar ôf, mar der kinne ek wat buikes falle. De wyn komt út it westen en is swak, mar by de noardlike kust lâns matich. It wurdt in graad as 10.

Woansdei soe wolris in dampige dei wurde kinne.

Jan Brinksma