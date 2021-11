Waarpraatsje: Oan ’e kâlde kant

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze sneon en in snein sûnder sinne, krije wy no in pear dagen mei in temperatuer ûnder de 10 graden.

Yn ‘e nacht nei moandei ta is de loft berûn en by in swakke oant matige easte- oant noardeastewyn wurdt it 7 graden.

Moandei sjogge wy de sinne net, mar it bliuwt wol drûch. De swakke oant matige wyn komt út it noardeasten. It sil net folle waarmer wurde as 8 graden.

Tiisdei it it ek noch oan ’e kâlde kant, mar fan woansdei ôf wurdt it wer wat mylder.

Jan Brinksma