Waarpraatsje: Net kâld

DE JOUWER – It bleau woansdei net hielendal drûch, mar de sinne hat yn elts gefal wer skynd. It bliuwt in pear dagen myld, mar wol wer oan de skiere kant.

Yn ‘e nacht nei tongersdei ta wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich, mar by de kust lâns stiet in matige oant frij krêftige westewyn. De temperatuur leit tusken de 5 en 9 graden.

Tongersdei binne der earst noch in pear opklearringen, mar geandewei rekket de loft berûn. De sudwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 11 graden.

Freed wurdt wer in grize dei en by in matige westewyn is it mei 12 graden noch wat mylder.

Jan Brinksma