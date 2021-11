Waarpraatsje: Net hielendal drûch

DE JOUWER – It wie moandei it grutste part fan ‘e dei drûch, mar der foelen rûnom dochs wat buikes. De kâns op in buike of wat storein bliuwt.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft foar it grutste part berûn en der soe wat (sto)rein falle kinne. Letter binne in pear opklearringen ek net útsletten. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. De temperatuer leit tusken de 2 en 5 graden.

Tiisdei is de kâns op bewolking it grutst, mar wy soene ek noch wol in glimp fan ‘e sinne sjen kinne. It bliuwt, sa goed as, drûch. De sude- oant súdwestewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 10 graden.

Woansdei is it rêstich en skier.

Jan Brinksma