Waarpraatsje: Kâlder

DE JOUWER – Nei in suterich begjin waard it noch in hiel kreaze tongersdei. Wy krije no in pear dagen mei kâlder waar.

Yn ‘e nacht nei freed ta wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. Op guon plakken kin in bui falle. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich, mar by de kust lâns stiet in frij krêftige westewyn. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Freed is der earst noch kâns op wat sinne, mar geandewei rekket de loft berûn en reint it in skoft. De sudewyn boazet oan en wurdt boppe it fêstelân matich oant frij krêftich. By de kust lâns stiet noch wat mear wyn en yn it Waadgebiet is der kâns op flinke wynpûsten. It wurdt net folle waarmer as 5 graden.

Yn it wykein bliuwt it oan ’e kâlde kant.

Jan Brinksma