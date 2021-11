Waarpraatsje: Kâlde nacht

DE JOUWER – Nei in suterige sneon en in wiete sneintemoarn, mei op guon plakken sels wat wiete snie, hiene wy noch in hiel kreaze sneintemiddei. It bliuwt noch in dei oan ‘e kâlde kant.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it earst helder, mar letter nimt de bewolking ta en falle der (winterske) buien. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is swak, mar by de kust lâns stiet in frij krêftige oant krêftige noarde- oant noardwestewyn. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Moandei wikselje bewolking en (wat) sinne inoar ôf en der soe noch in bui falle kinne. De noardwestewyn is swak oant matich, by de kust lâns krêftich oant hurd. Tsjin ‘e jûn jout de wyn him by de kust lâns del. It wurdt 6 graden.

Fan tiisdei ôf wurdt in wer in pear dagen mylder.

Warskôging:

Sneintejûn, yn ‘e nacht nei moandei ta en yn ‘e iere moarntiid kin it glêd wurde.

Jan Brinksma