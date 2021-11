Waarpraatsje: Gjin sinne

DE JOUWER – Nei in hiel grize dei sjogge wy de sinne tiisdei ek net.

Yn ‘e nacht nei tiisdei ta is it bewolkt en by in swakke noardeastewyn wurdt it 5 graden.

Tiisdei sil it ek wer in hiel rêstige hjerstdei wurde sûnder sinne. Yn ‘e moarntiid stiet der hast gjin wyn, mar yn ‘e rin fan ‘e middei waait der in swakke súdwestewyn. Mei 7 graden is it oan de kâlde kant foar de tiid fan it jier.

Fan woansdei ôf wurdt it wer wat mylder.

Jan Brinksma