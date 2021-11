Waarpraatsje: Freed in glimp fan ’e sinne

DE JOUWER – It wie tongersdei in grut part fan ’e dei wer dizenich, mar geandewei waard it wat ljochter. Freed sjogge wy miskien wer in glimp fan ‘e sinne.

Yn ‘e nacht nei freed ta is de loft berûn, mar in pear opklearringen binne net útsletten. By de kust lâns soe in bui falle kinne. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is swak oant matich. De temperatuer leit tusken de 5 en 8 graden.

Freed wikselje hingelwolken en (wat) sinne inoar ôf. Der falle rûnom ek in pear buien. De weste- oant noardwestewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 10 graden.

Yn it wykein feroaret der net folle.

Jan Brinksma