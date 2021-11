Waarpraatsje: Ferfeelsum waar

DE JOUWER – It waar sit sa fêst as in hûs en dat bliuwt ek noch wol efkes sa.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en der falt sa út en troch wat storein. By in swakke oant matige súdwestewyn leit de temperatuer om de 8 graden hinne.

Tongersdei wurdt it wer in skiere dei en it kin sa út en troch ek wer storeine. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is swak oant matich. It wurdt 11 graden.

Nei tongersdei bliuwt it rêstich hjerstwaar, mar wy sjogge de sinne hast net.

Jan Brinksma