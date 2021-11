Waarpraatsje: Fan freed ôf kâlder

DE JOUWER – It wie woansdei in skiere mar ek kâlde dei. Fan freed ôf wurdt it echt kâlder.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en op guon plakken kin it wat faaks (sto)reine. By in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer om de 6 graden hinne.

Tongersdei is de loft earst berûn en der is kâns op noch wat (sto)rein, mar geandewei klearret it op en sjogge wy de sinne wer efkes. Der kâns op in bui bliuwt. De wyn rommet yn ‘e rin fan ‘e dei fan it westen nei it noardwesten en boazet wat oan. Boppe it fêstelân wurdt de wyn matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 8 graden.

Fan freed ôf sil it kâlder wurde mei in lytse kâns op wat winterske delslach.

Jan Brinksma